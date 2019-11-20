Hababam Sınıfı kaç yılında ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı filminin konusu, Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından Paris Saint-Barbe Mimarlık bölümünden mezun olan Nigoğos Amira Balyan veya kısa ismiyle Nigoğos Bey’e kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında inşa ettirilmiştir. Kasrın birinci ve ikinci katlarında büyük ve orta sofa – salon yer alır. Girişler, birinci ve ikinci katlarda sahanlığa açılır. Şu anda öğretmenevi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı müzesi olarak düzenlenmiştir.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Münir Özkul

Rolü : Mahmut Hoca

Tarık Akan

Rolü : Damat Ferit

Adile Naşit

Rolü : Hafize Ana

Kemal Sunal

Rolü : İnek Şaban

Ayşen Gruda

Rolü : Sunucu

Şener Şen

Rolü : Badi Ekrem

Halit Akçatepe

Rolü : Güdük Necmi

Akil Öztuna

Rolü : Akil Hoca