Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hababam Sınıfı Tatilde filminin başrollerinde Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ahmet Arıman, Engin Orbey, Feridun Şavlı, Filiz Bozkurt yer alıyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi’nin paragöz müdürü, cüzdanını düşünerek Çamlıca Lisesi’ne yeni gelen kız öğrencileri kabul etmiştir. Okulun yeni öğrencileri olan bu kızlar da Hababam Sınıfı’na gönderilmişlerdir. Kendi sınıflarında kızların olmasına hiç alışık olmayan Hababam Sınıfı öğrencileri, önce yeni gelen kızlarla yakınlaşmaya çalışacak; ancak bunun mümkün olmadığını görünce de onlarla büyük bir rekabete kapılacaklardır.

Kemal Sunal’ın boy gösterdiği son Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, çekirdek kadrosunu genel anlamda muhafaza eden serinin en kıymetli filmlerinden biri.