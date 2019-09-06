Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava durumu İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte üç günlük hava durumu tahmini...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

7 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 21, en yüksek 29 derece olacak. Nem oranı ise en düşük 48 en yüksek 80.





8 EYLÜL PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 22 derece en yüksek 29 derecek olacak.



