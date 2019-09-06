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06.09.2019 - 10:09

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava durumu İstanbul

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. İşte hafta sonu İstanbul'da hava durumu ile ilgili son bilgiler...

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava durumu İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri paylaştı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte üç günlük hava durumu tahmini...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Hava durumu İstanbul

7 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 21, en yüksek 29 derece olacak. Nem oranı ise en düşük 48 en yüksek 80.

 


Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Hava durumu İstanbul

8 EYLÜL PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 22 derece en yüksek 29 derecek olacak.


Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Hava durumu İstanbul

 

 

Son pişmanlık fayda etmedi: “Özür dilerim anne”Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik polisi nezaretinde, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, adliye kapısının önünde ağlayan annesine “Özür dilerim anne” dedi.
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