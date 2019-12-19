Evinin önünde uğradığı saldırı sonucu öldürülen bilim insanı Necip Hablemitoğlu’nun ailesi ve yakınları, cinayete ilişkin Ukrayna’da yakalanan Gökhan Nuri Bozkır’ın Türkiye’ye iade edilmesi yönünde talepte bulundu. Yapılan açıklamada, “Şüphelinin Ukraynalı bazı devlet görevlileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu iddiası, 10 Ocak 2020’de salıverileceğine ilişkin fısıltıların gerçek olabileceğine dair endişelerimizi artırmaktadır” denildi.

‘Türkiye’ye iade edilsin’

Devletin vatandaşların yaşama hakkını korumakla yükümlü olduğunu belirten Şengül Hablemitoğlu, “Biz hakkımızın korunmasını istiyoruz. Adaleti de dilenmiyoruz. Hakkımız olan adaleti istiyoruz” dedi.

Ankara’da 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun cinayet soruşturmasına ilişkin şüphelilerden Gökhan Nuri Bozkır’ın Ukrayna’da yakalanmasının ardından eşi Şengül Hablemitoğlu ve avukatları ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şüphelinin Türkiye’ye iadesinin bir an önce yapılması talep edildi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın “Her ne kadar iade dosyasının Ukrayna Devleti’ne sunulduğu ifade edilmiş olsa da, aynı ülkede başka dosyalardan daha sonra yakalan kişilerin ülkemize iade edilmesine karşın, dosyamız şüphelisi şahsın tutukluluk halinin ev hapsine dönüşmesi, siyasi sığınma talebinin değerlendirilmesinin beş ayı aşkın süredir sonuçlandırılmaması ailemizi endişeye sevk etmektedir. Şüphelinin, Ukrayna merkezli uluslararası faaliyetlerin içinde olduğu, Ukraynalı bazı devlet görevlileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu iddiası 10 Ocak 2020 tarihinde salıverileceğine ilişkin fısıltıların gerçek olabileceğine dair endişelerimizi artırmaktadır” dedi.

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da bilgiyi bükmeden paylaşan aydınların, hakikatleri göstermeye devam ettikçe toplumun hafızasında ve kalbinde kalacaklarını, bunu engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti. Devletin vatandaşların yaşama hakkını korumakla yükümlü olduğunu belirten Şengül Hablemitoğlu, “Biz hakkımızın korunmasını istiyoruz. Adaleti de dilenmiyoruz. Hakkımız olan adaleti istiyoruz” dedi.

Mezarı başında anıldı

Hablemitoğlu için düzenlenen anma töreninde ise eşi Şengül Hablemitoğlu, mezarın başına Türk bayrağı astı. Şengül Hablemitoğlu, “Bu kaderi ve sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var. Lütfen artık kimse ölmesin” dedi.