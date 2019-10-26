HakkÄ±nda tedbir kararÄ± olana silah ruhsatÄ± yok

Ã–nergeler yoluyla AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar Ä°le DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun, Avda ve Sporda KullanÄ±lan TÃ¼fekler NiÅŸan TabancalarÄ± ve Av BÄ±Ã§aklarÄ±nÄ±n YapÄ±mÄ± AlÄ±mÄ±, SatÄ±mÄ±, BulundurlamasÄ±na Dair Kanunâ€™da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik Ã¶zetle ÅŸÃ¶yle:

Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesine Dair Kanun kapsamÄ±nda haklarÄ±nda tedbir kararÄ± verilenler, tedbir sÃ¼releri boyunca ateÅŸli silah, yivsiz av tÃ¼feÄŸi, spor ve niÅŸan tÃ¼fek ve tabancalarÄ± iÃ§in taÅŸÄ±ma ve bulundurma izni alamayacak. Varsa ruhsat verilmesine ve yenilenmesine iliÅŸkin iÅŸlemleri bekletilecek. BunlarÄ±n ruhsata baÄŸlanmÄ±ÅŸ silahlarÄ± ise tedbir kararÄ± kalkÄ±ncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan muhafaza altÄ±na alÄ±nacak.

TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™ndaki bazÄ± suÃ§lar ile TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±na giren suÃ§lardan mahkum olanlara, affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsalar dahi ateÅŸli silah taÅŸÄ±ma ve bulundurma izni verilemeyecek.

AteÅŸli silahla iÅŸlenen suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunanlar ile taksirli suÃ§lar hariÃ§ olmak Ã¼zere bir yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ±na mahkum olanlara, mahkum olunan cezanÄ±n infazÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 5 yÄ±l geÃ§medikÃ§e ve haklarÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸ haklarÄ±n geri verilmesine iliÅŸkin karar verilmedikÃ§e, ateÅŸli silah taÅŸÄ±ma ve bulundurma izni verilemeyecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca temin edilen tabanca ve mermiler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Koruma Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ndeki koruma personeline ve bunlarÄ±n amirlerine zati demirbaÅŸ silah olarak satÄ±labilecek.



