Haldun Taner portresi Basın Müzesi’nde

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 33 yıl önce yaşama veda eden, Türk basını ve tiyatro yazınının usta isimlerinden Haldun Taner’in anısına yapılan portreyi, önceki gün düzenlenen bir törenle Basın Müzesi Gazeteci Portreleri Galerisi’ne yerleştirdi. Törene, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Haldun Taner’in eşi Demet Taner, TGC Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteciler ve sanatseverler katıldı. 31 yıldır Basın Müzesi’ni kendi imkânlarıyla yaşatmaya çalışan cemiyet, usta gazeteci Haldun Taner’in tablosunu ressam Ebülfez Ferecoğlu’na yaptırdı. Müzeye tablosu asılan 73’üncü isim olan usta gazeteci ve tiyatro yazarı Haldun Taner’in portresini Demet Taner ile TGC Başkanı Turgay Olcayto birlikte astılar.

‘Abdi İpekçi’nin teklifiyle’

Haldun Taner’in eşi Demet Taner, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Haldun Taner’in Milliyet’in unutulmaz ismi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Haldun Bey, Abdi İpekçi’nin teklifiyle Milliyet’te yazmaya başladı ve ölünceye kadar da orada yazmaya devam etti. Köşe yazıları çok değerliydi. Çünkü Haldun Taner, çok kültürlü bir insandı. Kendisi hem Türk kültürünü hem de dünya kültürünü çok iyi biliyordu. Onun için bu engin kültürünün akisleri daima yazılarına sinmiştir. Bu yazılar, güncel olup kalıcı unsurları içinde barındırdığı ve aynı zamanda da Haldun Taner bir edebiyatçı olduğu için deneme tadında yazılan yazılardır. Bu yüzden bu yazılar kitap halinde toplandığı zaman sanki geçmiş olayları yaşıyormuş gibi değil de o olayların içinde kaybolmayan unsurlar hep orada durduğu için kültürlü insanları çok tatmin etmektedir. Aynı zamanda bu yazılar bilmeyenlere de birtakım şeyler öğretmektedir. O bakımdan da çok değerlidir bana göre.”

Atölyede ders veriyor

Törene katılamayan Azeri ressam Ebülfez Ferecoğlu ile ilgili olarak Turgay Olcayto, “Müzemizde yer alan portreleri farklı ressamalar yaptı. Son dönemde ise müzede Azerbeycan’dan Ebülfez Ferecoğlu’nun yaptığı eserler yer alıyor. Kendisi aynı zamanda müzenin resim atölyesinde de ders veriyor. Kendisi burada değil ama yaptığı portre bizim için önemli” dedi.

‘Büyük bir eksiklikti’

TGC Başkanı Turgay Olcayto portrenin yerleştirilmesinin ardından şunları söyledi:

“Müzeye portreleri yerleştirilen gazeteciler, bizim ustalarımız. Buraya resimleri yerleştirilen gazeteciler, o alanda tanınmış ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin de kendilerini görmekten mutlu olacağı insanlar. Bizden önce de yönetim kurulları bunu devam ettiriyordu. Müzede Haldun Bey’in resminin olmaması bir eksiklikti. Zaman zaman çok kalabalık durumlarda böyle olabiliyor. Bunun farkına vararak yönetim kurulu ile bir karar aldık. Ardından da portreyi yaptırdık. Bugün de yerine astık. Şimdi içimiz çok rahatladı. Çünkü Haldun Taner, çok önemli bir kültür sanat insanı. Aynı zamanda da İstanbul’u çok seven bir insan.” Olcayto, gençliğinde ne zaman İstiklal Caddesi’nden geçse Markiz Pastanesi’nin önünden geçse Haldun Taner’i kahvesini yudumlarken gördüğünü de şöyle anlattı: “Çok keyifli bir insandı. Işıklar içinde yatsın diyelim. Umarım, Türkiye’de onun yerini dolduracak kültür sanat insanları yetişir.”