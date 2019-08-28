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28.08.2019 - 07:50| l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hands’i Kaş’ta dinleme keyfi

Bu yıl ilki düzenlenen Kaş Caz Festivali, hem yerli hem de uluslararası isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Hands’i Kaş’ta dinleme keyfi

Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40’ıncı sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler.

500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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