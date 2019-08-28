Hands’i Kaş’ta dinleme keyfi

Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40’ıncı sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler.