Hanlar yıkıldı, tarihi Şifa Hamamı kurtarılsın

Kartal, Kordonboyu Mahallesi’ndeki Şifa Hamamı 6 yıldır kaderine terk edildi. Marmaray için yenilenen tren raylarıyla birlikte banliyo hattının çevresindeki eski yapılar Devlet Demiryolları tarafından kamulaştırılmıştı. Hürriyet Caddesi üzerindeki hattın kenarındaki iş yerleri yıkılırken hamam korundu.

1966 yılında İstanbul Valiliği tarafından tescillenerek yerinde korunma kararı verilen Şifa Hamamı için 1971 yılında restorasyon projesi hazırlandı. Ancak aradan geçen 53 yıla rağmen proje hiç hayata geçmedi. Yeniçeri Ağası Çalık Ahmet Paşa adına yapılan hamam için şimdiye kadar hiçbir arkeolojik ya da bilimsel çalışma da yapılmadı. 3 hisseli özel şahıslara ait olduğu belirlenen hamamın tarihe kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, bilimsel çalışma için adım atılmaması için çabalıyor. 60 yıldır Kartal’da yaşayan Mehmet Öner, “Bu hamamın Kartal’a kazandırılması gerekli. Çünkü ilçenin tam merkezinde, ulaşımı kolay ve bölgenin tarihi hakkında ipuçları verecek kadar sağlam duruyor. 200 yıldan fazla dayandı ama hem insan etkilerine hem doğal tehlikelere karşı çok savunmasız. Bir an önce aslına uygun şekilde restorasyon yapılmasını istiyoruz. Soğuk, sıcak ve soyunma bölümlerinden oluşan 3 kubbeli hamam Kartallıların tarihini öğrenmeleri için büyük fırsat” dedi.

Restorasyon projesi

Hamamın önündeki 135 metrekare arazinin sahibi Ali Haydar Süslü ise, “Tarihi hamamın kendi haline bırakılmasını kabullenmiyoruz. Hemen önündeki kendi arazimiz üzerine imara uygun yapı inşa etmek için hamamın tarihsel değerinin verileceği bir proje geliştirilmesini bekliyoruz. Bizim arazimizi vatandaşlar otopark olarak kullanıyor. Tescilli bir tarihi eser olan hamamın ortaya çıkartılması ve kendi arazimiz için yapmamız gereken bir fedakârlık varsa hazırız” dedi.