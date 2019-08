Hastane mikrobu tartışması

Duyarlı İnsanlar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şapçı, hastane mikrobunda ciddi artışlar olduğunu öne sürdü. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise hastanelerde herhangi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti.

Aynı zamanda Merkez İlaç’ın sahibi de olan Mehmet Şapçı, merdiven altı üretilen dezenfektanlar nedeniyle hastane mikrobunda artış olduğunu ve hastanedeki her 3 ölümden 2’sinin hastane mikrobu nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Şapçı, “Hastane mikrobundaki artışın temel nedeni, sahte ve yanlış dezenfektan kullanımı. İnsan hijyenine yönelik antiseptik-dezenfektanlar beşeri tıbbi ürün, yani ilaçtır. Beşeri tıbbi ürünlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen, bakanlığın verdiği üretim yeri izin belgesi ve iyi imalat uygulamaları sertifikası bulunan yerlerde üretilmesi kanuni, bilimsel ve evrensel bir zorunluluktur. Merdiven altı üretim yapan firmalar üzerinden sağlık kurumlarını kandırılıyor. Sahte dezenfektan devlet hastaneleri, üniversite ve özel hastanelerin birçoğunda kullanılıyor. Hastane mikrobu tıbbi hatadır. Büyük tazminatı olduğu için ölüm raporlarına hastane mikrobu yazılmaz. Doktorlar, cerrahi işlem öncesi hastaları antiseptik solüsyonla boyuyorlar. Ancak solüsyon formülüne uygun olmadığından sonrasında hijyen sorunları ortaya çıkabiliyor. Merdiven altı üretime karşı sayın Cumhurbaşkanımız ile iletişime geçmek Sağlık Ürünleri Merkezi (SÜMER) hakkında rapor sunmak istiyorum. Elimizde imalat uygulamaları sertifikası olmayan firmaların listesi var. Analizlerde hastanelerde kullanılan dezenfektanların alkol oranlarının düşük çıktığı biliniyor. Üreticilerin çoğu, hem kaçak, hem de sınırın altında alkol kullanarak ucuza ürün imal ediyor” görüşlerini ileri sürdü.

Artış yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise hastane mikrobunun Türkiye’de sürekli görülen bir problem olduğunu ancak hastanelerde herhangi bir artış söz konusu olmadığını belirterek, yapılması gerekenleri Milliyet’e anlattı. Prof. Dr. Ceylan, antibiyotik direncinin hastane mikrobunun gelişmesindeki en büyük sorun olduğunu söylerken, “Hastane enfeksiyonu en çok yoğun bakım ünitelerinde görülür. 30 gün boyunca hastanede yatan bir hastanın 31’inci gün sonunda hastane mikrobu alma olasılığı yüzde 100’dür. Bu nedenle hastaların iyileşme ve taburcu olma süreleri ne kadar kısa olursa o denli riskten uzaklaşmış olunur. Artık birçok hastanedeki uygulamalar AB standartları düzeyinde. Mücadele ise oldukça maliyeti olan bir çalışma. İzolasyon şartlar çok önemli. Bazı hastalar için pozitif veya negatif basınç odaları kurmanız gerekir.

Hastanede enfeksiyon riski sosyal yaşamdaki riskin 50 katıdır. En büyük sorun dezenfektan markaları veya üretim şekli değil, antibiyotik direncidir. Hastane enfeksiyonuna neden olan mikroplar sürekli çoğalırken, bir süre sonra antibiyotiğe direnç kazanır hale geliyorlar” dedi.

İddia doğru değil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastanesi ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da Türkiye genelinde hastane enfeksiyonlarında özel bir artış olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek; “Hastane enfeksiyonu, her hastanenin özelinde değerlendirilmeli. Çünkü hastane enfeksiyonu her hastaneye özeldir ve genel bir tanım yapılamaz. Türkiye’de bu soruna karşı çok önemli mesafeler kat edildi. Ancak bilinçsiz antibiyotik tüketimi nedeniyle dirençli bakteriler ortaya çıkıyor. Asıl sorun antibiyotik direnci. Enfeksiyon kontrolü için her 250 yatağa 1 hemşire düşüyor. Bu konuda performans kontrolleri söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılında, hastane enfeksiyonu nedeniyle ölümlerin, kanserden ölenlerin sayısını geçeceğini öngörüyor. Tüm dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizde de milyar liralar harcanacak hastane enfeksiyonuna karşı mücadele ediliyor” açıklamasında bulundu.