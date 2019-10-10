Hastane Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

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Tokat Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde teknisyen olarak Ã§alÄ±ÅŸan Yakup Endiz (50) eÅŸini Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiÄŸi esnada alacak meselesi yÃ¼zÃ¼nden aralarÄ±nda husumet bulunan M.G., A.B. ve henÃ¼z kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi ile hastane Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°ki grup arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡atÄ±ÅŸmada aÄŸÄ±r yaralan Yakup Endiz, acil serviste yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybederken diÄŸer yaralÄ±lar M.G., A.B. ve kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi ise GaziosmanpaÅŸa Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.









Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, olayla alakasÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 4 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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