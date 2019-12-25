25.12.2019 - 12:35 | | AA/İHA
Hatay'da askeri araç refüje çarptı! 1 asker yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.
Çırtıman Kavşağı'nda yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan askeri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ulaşıma kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.