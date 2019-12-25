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25.12.2019 - 12:35 | | AA/İHA

Hatay'da askeri araç refüje çarptı! 1 asker yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker hafif yaralandı.

Hatay'da askeri araç refüje çarptı! 1 asker yaralı

Çırtıman Kavşağı'nda yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle askeri aracın refüje çarpması sonucu bir asker yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan askeri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ulaşıma kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

 

 

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