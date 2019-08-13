Hava durumu bayramın son gününde nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında sıcaklık uyarısında bulunuldu. Perşembe günü hava sıcaklıklarının 6-10 derece birden yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkması beklendiği bilgisi paylaşıldı. Bayramın son gününde ise hava sıcaklıkları yurdun büytük bölümünde 30 derece ve üzerinde seyredecek. İç kesimlerde yaşanacak olan sıcaklık artışı ile birlikte termometreler Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir bölümünde 40 derecenin üzerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarında Perşembe günü yaşanacak ani artışın ardından cuma günü hava sıcaklıkların sert düşüş ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının perşembe günü mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak ani şekilde azalacağı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın en yüksek hava sıcaklıklarının İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülmesi bekleniyor

Hava sıcaklığının perşembe günü İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Cuma gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalış ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Etkili olması beklenen sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURSA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) İskenderun körfezi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 16°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 15°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 45°C

Az bulutlu ve açık