Hava durumu bugün nasıl olacak? İl il, bölge bölge hava durumu raporu
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı duyuruldu. Sıcaklıkların Marmara Bölgesinde en düşük 22 derece en yüksek ise 26 derece olarak seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının Kuzey ve iç bölgelerde artacağı diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı duyuruldu. Marmara'da sıcaklık en düşük 22 en yüksek ise 26 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Ege'de sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşırken Akdeniz Bölgesinde'de 32 derecelere çıkıyor. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu