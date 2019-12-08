Hayal Köseoğlu (Hemşire Açelya) kimdir, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu biyografisi

Hayal Köseoğlu, küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İlk oyunculuk deneyimini 6 yaşında Ruhsar dizisinde Cem Davran ve Hande Ataizi ile birlikte yaşayan Hayal Köseoğlu sonrasında Mahallenin Muhtarları, Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memu, Ufak Tefek Cinayetler, İsrtanbullu Gelin gibi dizilerde rol aldı. İşte güzel oyuncu Hayal Köseoğlu hakkında merak edilenler...

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

26.05.1992 (27 yaşında) tarihinde İstanbul da doğan Hayal Köseoğlu oyuncu, model ve ses sanatçısıdır. 1.70 cm boyunda ve 60 Kg ağırlığında olan Hayal Köseoğlu Aydın da Tiyatro eğitimi almıştır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nde öğrenimine devam ediyor. Hayal Köseoğlu önce reklam filmlerinde oyuncu olmuş sonra da tiyatro oyunlarında kendini geliştirmiştir. Hayal Köseoğlu’nun ilk dizi deneyimi henüz 6 yaşında iken çocuk oyuncu olarak yer aldığı Ruhsar dizisi olmuştur.

Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi)