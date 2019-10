Hayvanını terk edene ceza

TBMM bünyesinde kurulan ve başkanlığı AK Partili Mustafa Yel’in yaptığı Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, uzun süren çalışmasını tamamlayarak taslak raporunu hazırladı. Hükümetin hazırlayacağı Hayvan Hakları Yasası’na temel teşkil edecek raporda hükümete 34 kritik öneri yer alıyor. Komisyon, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin TL idari para cezası verilmesini ve bir daha hayvan sahiplenememesi tavsiyesinde bulunurken, hayvanları öldüren, işkence eden ve cinsel istismarda bulunanlara 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak ertelenmemesini istedi.



Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun taslak rapordaki sonuç ve önerileri özetle şöyle:



KISIRLAŞTIRMA: Şehirlerde popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanması önerilen tek yöntem kısırlaştırmadır. Popülasyon kontrolü amacıyla öncelikle şehirlerdeki sahipli ve sahipsiz hayvan sayısının, coğrafi olarak dağılımı ve sayısı tespit edilmeli ve buna göre hareket edilmeli.



ZORUNLU BÜTÇE: Hayvanların korunması için belediyelerin bütçesine belli oranda pay koyma zorunlu hale getirilmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerel yönetimlere desteği genişletilmeli.



SUÇ KAPSAMI: Hayvanlara yönelik bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu ve yayını yapılması katalog suç kapsamına alınmalı. Bu sitelere erişim engellenmeli.



10 BİN TL CEZA: Ev hayvanını terk etme, hayvanı başıboş bırakmak gibi fiillere ilişkin para cezaları artırılmalı. Ev hayvanını terk edene en az 10 bin TL ceza verilmeli.

AYRIMA SON: Hayvanlara yönelik suçların cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmeli.



APARTMANDA HAYVAN: Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak revizyonla, yönetim planlarına hayvanlara ilişkin keyfi kısıtlamaların getirilmesine engel olunmalı.



İSTİFÇİLİK: Hayvanların bakıldığı ortamların asgari standartlarının belirlenmesi ve ‘istifçilik’ olarak tabir edilen yetersiz bir alanda çok sayıda hayvanın barındırılmasının önüne geçilmeli.



SAHİBİNE YAPTIRIM: Üzerine kayıtlı olan ve çevreye sorun yaratan hayvanların önlemini almayan, sahibi olduğu hayvan sokağa atan kişilere ciddi yaptırımlar getirilmeli.



FON KURULMALI: Hayvanlara yönelik süreçlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere, ‘Hayvan Refahı Fonu’ ya da başka bir ad altında fon oluşturulmalı.



HAYVAN POLİSİ: Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla yetkileri belirlenmiş, bu konuda eğitim almış hayvan kolluğu kurulmalı.



BELEDİYELERE CEZA: Hayvan bakımevi kurulması, kısırlaştırma, aşılama tedavi gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yönetimlere yaptırım uygulanmalı. Yerel yöneticilere adli ve idari yaptırım uygulanmalı.



PETSHOPLARA YASAK: Petshop’larda kedi ve köpek satışının yasaklanmalı. Ancak bu yasaklananın anlık değil, belli bir süreç içinde gerçekleştirilmesi sağlanmalı.



MÜFREDETA GİRSİN: Hayvan haklarına ilişkin eğitim müfredata eklenmeli.



AVCILIK YASAKLANSIN: Türkiye ve komşu ülkelerle iş birliği içinde yaban hayat ve ekolojik dengenin korunması için avcılık belli bir süre yasaklanmalı.



HAYVANAT BAHÇESİ AÇILMASIN: Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Kafes tipi barındırma tamamen kaldırılmalı.



SİRKLER YASAKLANSIN: Hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemeli. Hayvan gösterilerine ilişkin süreçler iyi tanımlanmalı, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösteriler aynı kapsamda değerlendirilerek yasaklanmalı.



YUNUS GÖSTERİLERİ: Yunus ve diğer deniz memelilerinin barındırıldığı işletmelerde hayvanların eğitilmesine ve gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.



Faytonlar azaltılacak



Fayton krizine de yer verilen raporda Adalar’da fayton sayısının azaltılması ve elektrikli ulaşıma geçilmesi istendi: “Adalar’daki fayton sorununa ilişkin olarak; adaların tarihi ve kültürel mirası olan faytonları yaşatmak adına, belli bir miktarda faytonun ve bu faytonlara yetecek miktarda at Adalar’da bırakılmalı. (Uzmanların önerisi: 30-40 civarında fayton ile bu faytonlara koşulmak üzere 300 at). Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atları (soğukkanlı at ırkları) için izin verilmeli. Atların İSPARK fayton park alanındaki ahırlarda barındırılmalı ve Lunapark Meydanı’ndan Büyük Tur Yolu’nda gezinti yaptırılmalı. Acil olarak Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanılmasına geçilmeli.



Yarın Meclis’e sunulacak



TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, raporu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını bildirdi. Yel hayvan hakları konusunda dünyaya örnek olacak çalışmanın yapılmasını arzuladıklarını kaydetti.