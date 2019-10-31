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31.10.2019 - 09:03 |

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında?

Ünlü şef Hazer Amani kimdir? Son dönemde şarkıcı Sıla ile olan birlikteliği ile magazin dünyasında sıkça yer alan Hazer Amani ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Hazer Amani kaç yaşındadır?

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında?

MasterChef Türkiye ile tanınan ve şuanda da farklı bir yemek yarışmasında jüri üyeliği yapan Hazer Amani bir süredir şarkıcı Sıla ile birlikte. Peki, Hazer Amani kimdir?

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.

Televizyonda en büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde The Taste Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.

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