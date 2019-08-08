Hazer Amani kimdir, kaç yaşında? Hazer Amani biyografisi

Hazer Amani 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yemeğe olan ilgisi ile bilinen Hazer Amani, Master Chef Türkiye yarışmasında yaptığı jüri üyeliği ile herkesçe tanınmıştır. Sıla ile aşk yaşamaya başlayan Hazer Amani son olarak Sıla ile evlililk iddiaları ile gündeme gelmiştir. İşte Hazer Amani'nin kariyeri hakkında merak edilenler...

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.

En büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır.