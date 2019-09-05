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05.09.2019 - 17:58| İHA

HDP binasına baskın! Hepsine el konuldu

Çorlu’da HDP binasına baskın düzenleyen polis, çok sayıda kitap, örgütsel dokuman, materyal ve evrak ile terörist fotoğraflarına el koydu.

HDP binasına baskın! Hepsine el konuldu

HDP Çorlu İlçe Örgütü’nün Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavzuer Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezindeki binasına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katılımıyla baskın düzenlendi.

HDP binasına baskın Hepsine el konuldu

Polis binanın çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı. Parti binasında terör örgütü ile ilişkili dokuman ve materyal arayan polis, üzerlerinde bölücü terör örgütünün amblemlerini de taşıyan terörist fotoğrafları ile terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterine el koydu. Polis parti binasındaki çok sayıda kitap, dergi ve materyali de delil torbalarına koyarak incelenmek üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

 

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