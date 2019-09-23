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23.09.2019 - 10:51 | | İHA

HDP önündeki eylem 21'inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 21'inci gününe girdi.

HDP önündeki eylem 21'inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 21'nci gününde de devam ediyor. 21 gündür çocuklarını beklediğini belirten acılı anne Türkan Mutlu, 7 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin için bekleyişlerinin devam ettiğini kaydetti.

Mutlu, “Bugün 21’inci günümüz, ben evladımı istiyorum. Benim hiçbir siyasetle işim yok, gariban kendi halinde bir anneyim. Ben çocuğumu istiyorum, eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Türkiye tek değil, dünya bizi duysun, hepimiz anneyiz görüyorlar ama hiç ses yok gelip gidiyorlar ne yapmayı düşünüyorlar. Ben 7 yıldır evladımdan kopuğum” dedi.

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