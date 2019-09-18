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    HaberlerSoru CevapGözler ÖSYM'de... YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?
    18.09.2019 - 15:19 |

    Gözler ÖSYM'de... YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

    Üniversite adaylarının bir kısmı bilgisayar başında bir kısmı da telefonda ÖSYM'nin sitesini kontrol ediyor. YKS İlk tercih sonuçlarından umduğunu bulamayan adaylar ikinci tercih için başvurularını yaptılar. Şimdi sonuçlar deyim yerindeyse dört gözle bekleniyor. Sonuçların her an açıklanabilir olması ise heyecan katsayısını bir hayli yükseltmiş durumda...

    Gözler ÖSYM'de... YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

    Her lise mezunu adayının hayali üniversite okumak... Bu yıl yaklaşık 2 buçuk milyon kişi YKS'ye girdi. Kimilerinin sonuçları çok iyiydi kimileri ise hüsrana uğradı. Puanı iyi olanlar YKS tercihlerinde bulundular. Fakat tercihlerden istediğini elde edemeyenler için ikinci bir fırsat doğdu.

    YKS ek tercihleri 5-11 Eylül tarihleri arasından gerçekleşti. 70 bin kontenjan başvurular bir hayli çoktu. Başvuruların bitişinden itibaren "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu sorulmaya başlandı. Bugün tam 1 hafta dolarken araştırmalar bir hayli yoğunlaşmış durumda... İşte sonuçlara ilişkin bilgiler...

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'den veya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'nden konuya ilişkin yapılan bir yok. Geçen sene başvurular 14-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 19 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

    YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

    Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

     

      19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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