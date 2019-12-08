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08.12.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Her iki İstanbulludan biri kendini yalnız hissediyor

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu” kapsamında İstanbul’un yalnızlık haritası açıklandı.

Her iki İstanbulludan biri kendini yalnız hissediyor

Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderliğindeki çalışma kapsamında, geçtiğimiz kasım ayı boyunca İstanbul’un 39 ilçesinde 18-55 yaş arasındaki bin 300 kişi ile görüşüldü. İstanbul’da yaşayan farklı yaş, cinsiyet, eğitim ile sosyo ekonomik sınıfa ait bireylerin “yalnızlık algısı” incelendi. Yürütülen çalışma ile katılımcıların yalnızlık hissi, yalnızlığa yol açan sebepler ve yalnız hissedildiğinde yapılan aktiviteler üzerine kaydettikleri düşünceler karşılaştırmalı olarak ele alındı. Yapılan anket ve görüşmeler sonrasında İstanbul’un yalnızlık haritası çıkarıldı. İşte yalnızlık haritasının çarpıcı sonuçları: Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü kendilerini sıklıkla ya da ara sıra yalnız hissettiklerini belirtirken; buna ek olarak yüzde 36’sı yalnız kaldığında mutsuz hissediyor. Kendini en fazla yalnız hisseden grup gençler, bekarlar, dul/boşanmış kişiler, arkadaşlarıyla birlikte evde ya da yurtta yaşadığını belirten öğrenciler. 16-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40’ı kendini yalnız hissettiğini söylerken, bekarların yüzde 24’ü, dul ya da boşanmış kişilerin yüzde 55’i kendini yalnız hissediyor.

Sosyal medya azaltılmalı

İstanbulluların yalnız kaldıklarında en fazla yaptıkları aktivitelerin başında internette zaman geçirmek geliyor. Ayrıca insanlar yalnızlık hissettiklerinde uyumayı, temizlik ya da yemek yapmayı ve çoğunlukla Youtube videoları izlemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yalnızlık hissi ile baş edebilmenin en iyi yolu aileyle vakit geçirmek ve sevdiklerinizle sohbet etmekten geçiyor. Ayrıca misafir ağırlamak, derneklere ya da sosyal gruplara katılım ile dini ya da spiritüel ritüellerde bulunmak da diğer önemli iyileştirici önlemler olarak karşımıza çıkıyor.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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