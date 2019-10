Her sekiz kadından biri meme kanseri

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), Meme Kanseri Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde üçüncü kez düzenleyeceği Pembe Festival 2019’da meme kanseri hastalarını ve yakınlarını bir araya getirecek. Festivalde hem meme kanseriyle ilgili uzmanlar bilgilerini paylaşacak hem de erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekilecek.

Festival öncesinde düzenlenen basın toplantısında bilgiler veren Meme Sağlığı Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, dünyada geçen yıl 2 milyon 100 bin kadına, Türkiye’de ise 25 bin kadına yeni meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Özmen, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri görülme sıklığı artıyor. Ama tarama testleriyle erken teşhis ve tedavi meme kanserine karşı mücadelede en önemli gücümüz. Buna dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini herkese anlatmak istiyoruz” dedi.

Hastalığın yaşı düştü

Meme kanserinin genç yaşta görülme oranının yükseldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor ve her sekiz kadından birine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri son 25 yılda üç katına yakın bir oranda arttı. Türkiye’de her yıl 25 bin kadına yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Amerika’da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25’i, 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten az. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50’si 50 yaş altında, yüzde 20’si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında. Genç yaşta görülen meme kanseri, ileri yaşa oranla daha hızlı seyredip daha sık tekrarlanıyor. Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor.”

‘Memenizin farkında olun’

MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Özaydın da ekim ayının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, “Mesajlarımızın tüm kadınlara ulaşmasını ve kadınların memelerinin farkında olmalarını istiyoruz. Erkeklere ‘Eşlerinize, annenize özel günlerde meme muayenesi hediye edin’ diyoruz. Çünkü meme kanserinde erken tanı çok ama çok önemli” diye konuştu.

Hareketsizlik ve kötü beslenme tetikliyor

Prof. Dr. Vahit Özmen, düzenli yapılan egzersiz ve obeziteden kaçınarak meme kanserinin önlenebileceğini belirtirken, meme kanserinin erken yaşta görülmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

Türkiye’de nüfus yapısın genç olması

Gençlerin üreme fonksiyonlarında değişiklikler (erken yaşta adet görmek, geç doğum, kısa süren emzirme, geç menopoz, hormon kullanımı vs.)

Hareketsiz yaşam tarzındaki artış

Daha az egzersiz yapma, otomobil, TV ve bilgisayar bağımlılığı

Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler

Fast food, işlenmiş ürün ya da paketli ürün tüketiminde artış

Obezite ya da kilolu olma sıklığında artış

Kadınlarda tütün ve alkol kullanım sıklığında görece artış ve kullanımın erken yaşlara kayması

Olumsuz çevresel faktörlere maruz kalma sıklığı ve süresinde artış (iş yeri, yaşama, çalışma ortamı, ekonomik nedenlerle artan stres)

Hava kirliliği ve bu ortamda yaşama/çalışma

Su, toprak kirliliği ve hormonlu ortamda yetişen ve genetiği değiştirilmiş besinleri tüketme

Çırağan’dan pembe destek

Meme kanseri farkındalığını artırmak için Çırağan Palace Kempinski İstanbul çalışanları, ekim ayı boyunca yakalarına pembe kurdele takacak ve otelin birçok noktasına pembe çiçekler yerleştirilecek. Otelde konaklayan misafirlerin faturalarına konakladıkları her bir gün için isteğe bağlı olarak 10 TL eklenecek ve elde edilen gelir MEMEDER’e bağışlanacak.