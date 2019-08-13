13.08.2019 - 08:53| KÜLTÜR SANAT
Heybeliada tarihine bakış
Akillas Millas’ın Akademi Ödüllü ilk kitabı “Heybeliada Halki, Dimonisos”, yenilenmiş içeriğiyle tekrar yayımlandı.
Millas’ın “Büyükada Prinkipo, Ada-i Kebir” kitabından 5 yıl sonra, “Heybeliada Halki, Dimonisos” adlı eseri, yine Adalı Yayınları’ndan çıktı. Heybeliada’ya tarihi kimliğini veren insanlarını, sokaklarını, evlerini ve manastırlarını titiz araştırmacı kimliğiyle bir araya getiren Millas’ın eseri, ada için temel kaynak niteliğinDE. İlk kez Yunanca olarak 1984 yılında Yunanistan’da yayımlanan ve Akademi Ödülü’nü kazanan kitabın yazarı Millas, o günden bugüne yeni resim, kartpostal, gravür ve belgeleri toplayarak arşivini sürekli zenginleştirdi. 600 sayfalık büyük boy kitap, 1000’e yakın görsel malzeme içeriyor.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.