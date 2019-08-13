Heybeliada tarihine bakış

Millas’ın “Büyükada Prinkipo, Ada-i Kebir” kitabından 5 yıl sonra, “Heybeliada Halki, Dimonisos” adlı eseri, yine Adalı Yayınları’ndan çıktı. Heybeliada’ya tarihi kimliğini veren insanlarını, sokaklarını, evlerini ve manastırlarını titiz araştırmacı kimliğiyle bir araya getiren Millas’ın eseri, ada için temel kaynak niteliğinDE. İlk kez Yunanca olarak 1984 yılında Yunanistan’da yayımlanan ve Akademi Ödülü’nü kazanan kitabın yazarı Millas, o günden bugüne yeni resim, kartpostal, gravür ve belgeleri toplayarak arşivini sürekli zenginleştirdi. 600 sayfalık büyük boy kitap, 1000’e yakın görsel malzeme içeriyor.