Hipotermi nedir, nedenleri nelerdir? Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın ölüm nedeni Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi, kış aylarında vücudun soğuya karşı fazla maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Peki, hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi anında neler yapılması gerekir? İşte tüm bu soruların cevabını

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Hipotermi nedir?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermide zaman kavramı çok önemlidir ve kişinin bunu hissetmekte farkında olmayabilir. En çok görülen belirtiler ise; uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler soğukta yaşanan tepkilere benzer olduğundan kolayca ihmal edilebilirler bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

Hipotermi anında neler yapılması gerekir?

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir. Hipotermi oluşmuş kişileri hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere almak ve üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarmak gerekir. Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir. Vücudun, baş,ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarını ısıtın. Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanmanız daha kısa sürede etki edecektir. Kişinin bilincini kontrol edin. Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kişiyi kuru bir battaniyeye sarın ve en kısa zamanda doktora götürün.



EFE SARP'IN ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ



Uludağ'da bulunan cansız bedenlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi. Üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkan ilk ceset, helikopterle bölgeden alınarak İl Jandarma Komutanlığına taşındı. Ceset daha sonra ambulansla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Morga gelen yakınları, cansız bedenin Sarp'a ait olduğunu teşhis etti. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Efe Sarp'ın ölüm nedeninin "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği öğrenildi.