‘Hobi bahçeleriyle toprak kirletiliyor’

Kalyoncu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen bütçe görüşmelerinde, hobi bahçeleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Tarım, orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili de olan Kalyoncu, hobi bahçelerinin tarımda olumsuzluk yarattığını söyledi. Hobi bahçelerine karşı olmadıklarını ancak Avrupa’da uygulanan kriterlerin Türkiye’de yerine getirilmemesinin toprağa zarar verdiğine dikkati çeken Kalyoncu, “Hobi bahçeleri diye turistik villa gibi şeyler yapılıyor. Tarım arazisini bölebildiği kadar parçalara bölüp içerisine site oturtuyor” dedi.



‘Denetlenmesi gerekiyor’



Hobi bahçelerine denetim gelmesi gerektiğini dile getiren Kalyoncu şunları söyledi: “Yapılacak binadan, kalınacak süreye, su kullanımına kadar bütün hepsinin denetlenmesi gerekiyor. Bunların hepsinde foseptik çukurları var ve tarım arazilerinin içinde yer alıyor. Tarım arazileri daha sonra tarım için kullanılamayacak hale geliyor. Hobi bahçelerinde binaların nasıl yapılacağından, o yapıda kalma süresine kadar belirlenmiş bir yapının olması gerekiyor. Mesela Almanya’daki hobi bahçelerinde belirli saatten sonra o yapının içerisinde kalınması söz konusu değil. Elektrik vermiyorlar. Su kullanımını ayarlıyorlar. Kaçak kullanımı önlüyorlar. Buna göre de foseptiği ayarlanıyor.”