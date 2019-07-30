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30.07.2019 - 17:12| AA/İHA

İHA ile tespit etti.. Pkk'ya darbe üstüne darbe!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.

İHA ile tespit etti.. Pkk'ya darbe üstüne darbe!

 

 Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.

Operasyon sürüyor.

 

 

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldüBartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.
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