İHA ile tespit etti.. Pkk'ya darbe üstüne darbe!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.

Operasyon sürüyor.