MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleriİki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var
19.11.2019 - 17:48 | | DHA

İki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, öğle saatlerinde Daday ilçesine bağlı Ertaş Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ercan Buyurukcu (25) ve Ersin Buyurukcu (31) kardeşler ile Sami Baki (56) ve eşi Seher Baki (55), köy meydanında karşılaştı. 2 taraf arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kardeşler, sopa ve balta ile Seher-Sami Baki çiftini yaraladı. Sami Baki de tabancayla Buyurukçu kardeşlere ateş açtı. 2 kardeş de yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Buyurukcu kardeşler ile Baki çifti, Daday İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralı olan Ercan Buyurukcu hayatını kaybetti. Kardeşi Ersin Buyurukçu ise, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

 

 

Otomobil kaynar su çukuruna düştüRusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

PTT personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

PTT personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

81 İlde ara tatil süresinde yapılacak etkinlikler, program, takvim...

81 İlde ara tatil süresinde yapılacak etkinlikler, program, takvim...

Dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Sıradaki Haber