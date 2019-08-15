Ä°ki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga! Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

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15.08.2019 - 10:08| AA

Ä°ki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga! Ölü ve yaralÄ±lar var

KÄ±rÅŸehir'in Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± ilÃ§esinde iki aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Ä°ki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga! Ölü ve yaralÄ±lar var

Â AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, CÃ¼neyt D. (25) ve GÃ¶khan D. (18), NeÅŸet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada Ã§Ä±kan kavgada, NeÅŸet K'nin oÄŸlu A.K. (16) tabanca ile ateÅŸ etti.

A.K'nin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan mermilerin isabet ettiÄŸi babasÄ± NeÅŸet K, aÄŸabeyi Hakan K. (26) ile CÃ¼neyt D. ve GÃ¶hkan D. yaralandÄ±.Â 

YerkÃ¶y Devlet Hastanesi ve Yozgat Åžehir HastanesineÂ kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan NeÅŸet K. kurtarÄ±lamadÄ±.Â 

A.K, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Faytoncularla akülü araç sahipleri arasÄ±ndaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasÄ±nda çÄ±kan ve ortalÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸ alanÄ±na döndüÄŸü kavga güvenlik kamerasÄ±nca saniye saniye kaydedildi.
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