Ä°ki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga! Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Â AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, CÃ¼neyt D. (25) ve GÃ¶khan D. (18), NeÅŸet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada Ã§Ä±kan kavgada, NeÅŸet K'nin oÄŸlu A.K. (16) tabanca ile ateÅŸ etti.

A.K'nin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan mermilerin isabet ettiÄŸi babasÄ± NeÅŸet K, aÄŸabeyi Hakan K. (26) ile CÃ¼neyt D. ve GÃ¶hkan D. yaralandÄ±.Â

YerkÃ¶y Devlet Hastanesi ve Yozgat Åžehir HastanesineÂ kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan NeÅŸet K. kurtarÄ±lamadÄ±.Â

A.K, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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