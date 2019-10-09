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09.10.2019 - 14:49 | | DHA

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Ergenli köyünden ilçe merkezine doğru giden Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobille Cumali Topak (79) yönetimindeki 33 B 4400 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Kanber Şahin ile dedesi Kanber Şahin (69) ve Muhammet Şahin (14), Özlem Şahin (50), Cumali Topak ve Güledal Topak (76) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kanber Şahin ve Özlem Şahin'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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