İkinci adli tıp raporu mahkemede

Raporda, Çet’in tırnaklarında bulunan sanık Berk Akand’a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu belirlenemedi. Transferin basit bir el sıkışma veya boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği, ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayırımının yapılamadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Şule Çet’ten alınan PSA sıvısının (spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) da pozitif çıktığı belirtilerek, “Anal bölgeden elde edilen maserasyon sıvısı eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebilir. Ancak PSA’nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabildiği, sadece PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.

‘Mesajlar silindi’

Sanıklardan Berk Akand’ın incelenen telefonuna ilişkin hazırlanan rapor da dün Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nca mahkemeye sunuldu. Raporda, Akand’ın mahkemeye verdiği cep telefonu imaj dosyası içerisinde 7 bin 93 fotoğraf, 387 video bulunduğu, olayın yaşandığı plaza ile ilgili herhangi bir fotoğraf ve videonun yer almadığı kaydedildi. Raporda, “P.T. ve Akand’a ait mobil cihazların inceleme işleminde 28 Mayıs 2018- 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında kovuşturma konusu ile ilgili SMS, arama, aranma kayıtları, Whatsapp sohbet ve aranma içeriklerinin bulunmaması, 28 Mayıs-30 Mayıs aralığının cihazlardan silindiği veya farklı bir mobil cihazın kullanımından kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir” denildi.