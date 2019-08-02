‘İklim değişikliğinin izlerini takip ettik’

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen yer olan Kuzey Kutbu’na bilim seferi yapan Türk bilim ekibi, iklim değişikliğinin izlerine tanık olduklarını anlattı.

3 yıldır Güney Kutbu’ndaki Antarktika’da bilimsel araştırmalar yapan Türkiye, küresel iklim değişikliğinin en şiddetli hissedildiği Kuzey Kutbu’na bilim seferi düzenledi. İstanbul Teknik Üniversitesini PoLReC’in liderliğinde gerçekleştirilen seferin tüm masraflarını Türkiye İş Bankası karşıladı.

Bilim seferi sırasında Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik araştırılması, bioürünleştirme çalışmaları yapıldı.

‘Göğsümüz kabarıyor’

Dünyanın en kuzeyindeki 79 ve 80 derece paralelinde süren çalışmalar sırasında elde edilen veriler düzenli olarak Türkiye’deki araştırma merkezlerine gönderilirken, uluslararası izinle getirilen örnekler için bilimsel makaleler hazırlanacak.

Seferi tanıtmak için dün İş Bankası Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz destek, sosyal sorumluluk konusundaki bakış açımızın yansıması. Çünkü ilklerin bankasıyız. İlkler hep zordur, ama yol gösterici olması açısından da önemlidir. Elde edilen bilgilerin, akademik dünyamızda bu alandaki çalışmalara katkı sunacağına ve çarpan etkisiyle yıllara yayılacağına inanıyorum” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, “Kutup araştırmaları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Arktik bölgede yaşanan iklim değişikliğini görmek ve bu değişimin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere örneklemeler ve gözlemler yaptılar. Türkiye’de de etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İTÜ’nün bilimsel altyapısıyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni seferler için yeni rota

Bilim seferinin lideri İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, küresel iklim değişikliğinin tüm izlerini takip ettiklerini söyledi. Özsoy, “İklim değişikliği nedeniyle Arktik’te 1 milyon kilometrekare buzsuz kaldı. Yeni deniz seferleri için rotalar oluştu. Türkiye, Arktik Konsey’e gözlemci isteğiyle başvurusu askıda bekliyor. Seferimizle farkındalığı arttırmak ve bilime katkıda bulunmak istedik” dedi. Özsoy, Fransız bilim kuruluşu CNRS’nin su aldığı için tehlike altında olan akıntı ölçme cihazını bularak uluslararası dayanışmaya da imza attığını, isminin de TASE olarak değiştirildiğini belirtti.