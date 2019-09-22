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22.09.2019 - 10:13 | | İHA

İlk kar Allah-u Ekber Dağları'na düştü!

Kars’a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü kentte, Allah-u Ekber Dağları'nın zirvesi beyaz gelinliğini giydi.

İlk kar Allah-u Ekber Dağları'na düştü!
İlk kar Allah-u Ekber Dağları'na düştü!
İlk kar Allah-u Ekber Dağları'na düştü!
İlk kar Allah-u Ekber Dağları'na düştü!
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Kars’ta önceki gün etkili olan soğuk hava, Merkez Savamat köyü arkasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesini beyaza bürüdü. Akşam havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bugün 22 Eylül 2019 Kars’a ilk kar yağdı, ilk kar düştü. Hemen Kars’ın yanı başında bulunan Samavat köyünün arkasında bulunan Allah-u Ekber Dağı'nın zirvesi kısmen de olsa beyaza büründü bugün” dedi.

Kars’ta önceki gün öğlenden sonra hissedilir derecede soğuyan hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kars’ın yüksek kesimleri yağan kar ise vatandaşları şaşırttı. 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesine beyaza bürünmesi kent merkezinde de göründü.

 

 

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