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12.11.2019 - 14:10 | | İHA

İmamın zor anları! Acı görev...

Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, göz yaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını göz yaşları içinde kıldırdı.

İmamın zor anları! Acı görev...

Kaza, geçtiğimiz gün Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

İmamın zor anları Acı görev...

Necmi Konuş'un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş'un ve 7 aylık kızları Elif Konuş'un yoğun bakımdaki tedavisi halen sürmekte. Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı'na defnedildi.

İmamın zor anları Acı görev...

Çamlıca Televizyon Kulesi'nde 'son parçalar' yerleştiriliyorÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.
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