IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI numarası nereden öğrenilir?

Yeni yasa ile yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı 618 TL'den 1500 TL'ye çıktı. Böylelikle telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor. Vatandaşların merakla araitırdığı IMEI sorgula işlemini detayları şu şekilde:

IMEI NEDİR?

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

IMEI NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

IMEI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.

IMEI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ



