Indie rock’ın dâhisi DeMarco İstanbul’da

Mac DeMarco’nun ilk Türkiye konseri için 30 Kasım’da Volkswagen Arena’da bir konser vereceği duyuruldu. Indie rock camiasının eşi benzeri olmayan ismi, Türkiye’de son yılların en heyecan verici konserlerinden birini imza atacak. Son olarak “Here Comes The Cowboy” isimli albümüyle hayranlarının gönlüne taht kuran Mac DeMarco’nun konser biletleri bugün Biletix ve İKSV’de satışa çıkacak. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ