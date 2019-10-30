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30.10.2019 - 10:19 | | İHA

İnternetten beğendi, anlaşıp buluşmaya gitti! Sonrası korkunç...

Başakşehir'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı. Başına silah dayanar Badis K'nin bir miktar parası ve cep telefonu çalındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İnternetten beğendi, anlaşıp buluşmaya gitti! Sonrası korkunç...

Şahintepe Mahallesi’nde Cezayir uyruklu Badis K., internette bir siteden araç beğenerek şüphelilerle anlaştı. Edinilen bilgilere göre, araba satma bahanesiyle gelen 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 10 Ekim’de Badis K.’nın başına silah dayayarak 3 bin 500 Euro, bin dolar ve cep telefonunu gasp ettiler. Badis K.’nın şikayeti üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin geldiği otomobilin plakasından hareketle, aracı Ercan S.’nin kiraladığını tespit etti. 26 Ekim’de Ercan S. Bakırköy’de, Murat Ö. ve Suriye uyruklu Bozan M. Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ö.’nün yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve 11 mermi ile gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İnternetten beğendi, anlaşıp buluşmaya gitti Sonrası korkunç...

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