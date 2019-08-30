iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 fiyatı ne kadar olacak?

Amerikalı teknoloji devi Apple, iPhone‘ların ve Apple’ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı gününü belirledi. Apple'ın tanıtmayı planladığı yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR...

İPHONE 11 FİYATI BELLİ OLDU MU?

Apple, fiyat açıklamasında bulunmadı ancak diğer modellerin Türkiye fiyatına bakıldığında iPhone 11’in 10 bin üzerinde satışa sunulacağı öngörülüyor.

iPhone 11 özellikleri

Son gelen bilgilere göre yeni iPhone'ların en dikkat çeken özelliği 5G'yi destekleyecek olması. Bu da filmleri saniyeler içinde telefonunuza indirebileceğiniz anlamına geliyor.

Apple’a yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler ışığında, yeni iPhone modellerinde bizleri Mate 20 modellerinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu karşılayacağı iddia ediliyor.

AppleInsider’a göre, yeni iPhone modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verilecek. Söz konusu bu kamera özelliği sayesinde, kullanıcıların fotoğraf çekeceği önceden tespit edilebilecek.

Ayrıca, kamera bakımından da bir önceki nesil XR modeline göre farklılık gösterecek olan XR 2019′un çift arka kamera kurulumuna da ev sahipliği yapması bekleniyor.