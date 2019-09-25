iPhone'a gelen yenilikler neler? İOS 13.1 güncellemesi hakkında merak edilenler

İOS 13.1 güncellemesinin gelmesiyle birlikte iPad ile iPhone'ların yazılımları birbirinden ayrıştırıldı.

Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor.

iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi. Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.

Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu. Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün.

Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Örneğin, PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.

Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.