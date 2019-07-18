Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için hem kendisi hem de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.” ifadelerine yer verildi.