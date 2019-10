Irak-Suriye tezkeresi TBMM’den geçti

Genel Kurul’da söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye’nin hemen güneyinde bir terör koridorunun engellenmesi ve bölgenin barış ve istikrara kavuşturulmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Yılmaz şöyle devam etti:









“Şunu vurgulamak isteriz ki, Türkiye’nin amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrara kavuşması ve Suriyelilerin güvenli şekilde evlerine dönmeleridir. Nihai hedefimiz, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ, PKK/PYD-YPG’yle her türlü terörist varlığını sonlandırmaktır. Cumhurbaşkanımıza yetki veren tezkerenin uzatılması, terör tehdidinin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen kapsamlı faaliyetleri destekleyecek, ülkemizin her ne pahasına olursa olsun, tehdit nereden ve kimden gelirse gelsin, kendini savunmaya yönelik kararlılığının da en somut göstergesi olacaktır. Bu süreçte siyasi partilerimizin terörle mücadele hususunda ortak irade ve hassasiyet göstermesi önemlidir.”



CHP’den ABD’ye tepki



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, ABD’yi eleştirirken, “Bize kimse ama kimse ABD de dahil ne yapacağımızı söyleyemez. Ne yapacağımızı yüzyıllara dayanan devlet kültürümüzle, tarihi birikimimizle biz biliriz” dedi. “Birlikte çözüm aradığınız ABD lideri dün bilgisayarı başında, tüm dünya nezdinde Türkiye’ye, size ültimatom verdi” ifadesini kullanan Özkoç, “Tehdit bile değil. Yekten Türkiye’yi aşağıladı. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, bu ülkenin evladıyım. Benim ağrıma gidiyor, sizin ağrınıza gitmiyor mu?” diye sordu.









‘Tweet şövalyesi’



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tezkereyi Türkiye’nin terörle haklı ve meşru mücadelesinin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Akçay, şunları kaydetti: “30-35 kilometre derinlikte bir bölgenin terörden temizlenmesi sadece Türkiye için değil, bölge istikrarı için de bir güvencedir. Türkiye açısından Suriye’de terör tehdidi altındaki her bölge temizlenene kadar mücadele sona ermeyecektir. Bu mücadelemiz haklıdır, hukukidir, meşrudur. ABD Başkanı dün tüm mesaisini Türkiye’ye ayırmış, aklına estikçe sosyal medyadan Türkiye mesajları yayınlamıştır. Mesajlarsa sabahtan akşama destekten tehdide dönüşmüştür. Bu denli kaygan bir zeminde oynayan tweet şövalyesi bir kişinin mesajlarının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.”









‘Aklımızdan geçirmeyiz’



İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, İYİ Parti olarak bu yıl da bu izin yetkisini vermekte hiçbir tereddüt göstermeyeceklerini belirtti. Bu kararlarında belirleyici unsurun, Türkiye’nin var oluşuna yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaşmasından kaynaklandığını dile getiren Çıray, “En hayati yüksek çıkarlarımız tehlikededir. Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken biz tezkereye ‘hayır’ demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz” dedi.









Fırat’ın doğusu vurgusu



Konuşmaların ardından tezkere, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi. Tezkerede PKK/PYD-YPG ve DAEŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik eylemlerini sürdürdüğü kaydedilirken, Suriye’de Fırat’ın doğusunda sınırımıza mücavir alanlarda Türkiye’nin meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda güvenli bölge tesisine yönelik faaliyetlerin de devam ettirildiği ifade edildi. Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ulaştırılması yönünde Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafeler alındığı da aktarılan tezkerede, Türkiye’nin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde terör faaliyetlerinin sonlandırılması bağlamında yükümlülükler üstlendiğine işaret edildi. Tezkerede “Bu çerçevede terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrımeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek risk, tehdit ve eylemlere karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir” denildi.