MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda
ABONE OL
29.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

İstanbul Şişli’de 14 Kasım’da öldürülen eski İran ajanı Mesut Mevlevi cinayetiyle ilgili MİT ve polis tarafından yakalanan tetikçi Abdulvahap K. ile kendisine yardım eden 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

 

İran’daki yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışan bir hacker grubu kurduğu belirlenen Mevlevi’nin, İran Devrim Muhafızları’nın eski üst düzey yöneticisi Morteza Rezaei’ye ilişkin belge toplayıp çalışmalar yaptığı tespit edildi. Mevlevi’nin sosyal medya hesabından “Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Benim için dua edin, ben bunu yapamadan onlar beni öldürmesin” mesajını paylaştığı ve 2018 yılında İran’dan kaçarak ülkeyi terk ettiği belirlendi. Mevlevi’nin, çift taraflı çalışan veya istihbarat ekipleri hesaplaşmasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polisin, gözaltında 5 kişinin sorgusundan çıkacak bilgilere göre azmettiren isim ve merkezleri netleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan tetikçi Abdulvahap K.’nın ifadesinde “O şahıs ben degilim. Orada degildim” dediği öğrenildi.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

Sıradaki Haber