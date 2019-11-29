İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

İran’daki yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışan bir hacker grubu kurduğu belirlenen Mevlevi’nin, İran Devrim Muhafızları’nın eski üst düzey yöneticisi Morteza Rezaei’ye ilişkin belge toplayıp çalışmalar yaptığı tespit edildi. Mevlevi’nin sosyal medya hesabından “Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Benim için dua edin, ben bunu yapamadan onlar beni öldürmesin” mesajını paylaştığı ve 2018 yılında İran’dan kaçarak ülkeyi terk ettiği belirlendi. Mevlevi’nin, çift taraflı çalışan veya istihbarat ekipleri hesaplaşmasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polisin, gözaltında 5 kişinin sorgusundan çıkacak bilgilere göre azmettiren isim ve merkezleri netleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan tetikçi Abdulvahap K.’nın ifadesinde “O şahıs ben degilim. Orada degildim” dediği öğrenildi.