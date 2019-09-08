MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİş yerlerinin kabusu olmuştu! Yakalandı
08.09.2019 - 16:03| DHA

İş yerlerinin kabusu olmuştu! Yakalandı

Antalya’da, 3 iş yerinden sadaka kutularını çalan M.K. (36), polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan M.K.'nin 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İş yerlerinin kabusu olmuştu! Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi’nde bulunan iş yerlerinde, farklı zamanlarda, sadaka kutularının çalındığı ihbarı üzierine hareket geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı 3 iş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerlerine girip bir süre dolaştıktan sonra yanındaki poşete sadaka kutularını koyup, kaçan şüphelinin, yüzde 80 zihinsel engelli M.K. olduğu belirlendi.

İŞ YERLERİNİ GEZERKEN YAKALANDI

Polis ekiplerince takibe alınan M.K., Meydankavağı Mahallesi’nde iş yerlerini gezerken yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen M.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

İzmir’de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) onur konuğu il olan Kahramanmaraş’a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo-Kervan’ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli sporcunun kız kavgası kanlı bitti!

Milli sporcunun kız kavgası kanlı bitti!

Antalya alev alev yanıyor! Karadan ve havadan müdahale

Antalya alev alev yanıyor! Karadan ve havadan müdahale

İş yerlerinin kabusu olmuştu! Yakalandı

İş yerlerinin kabusu olmuştu! Yakalandı

Sihirbazlar Çetesi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Sihirbazlar Çetesi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Sıradaki Haber