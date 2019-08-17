İşçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Safalı Mahallesi'nde fındık tarlasına giden işçileri taşıyan Murat A'nın kullandığı 41 N 4239 plakalı traktör, Karadere mevkisinde yokuş aşağı inerken römorkuyla birlikte devrildi.
Römorkta bulunan 20 işçiden 14'ü yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden Sevdim Duman (21), hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.