İshak Paşa Sarayı’na yolculuk

Tekne yolculuğuyla Van Kalesi, surlar, Süleyman Han Cami, Urartu krallarının kaya mezarları ve kale kapıları da ziyaret edilebilecek. Buradan Ağrıya geçilerek 5137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın muhteşem manzarası görülebilecek.

Yapıldığı günden bu yana Doğu Anadolu’nun sembol yapısı haline gelen, Türk mimari tarihinin en önemli eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı ise muhteşem manzarasıyla ilgi çekiyor. Birçok ilden katılıma açık olan 3 gece konaklamalı ve uçaklı turun ücreti 1.579 TL.