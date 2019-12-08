08.12.2019 - 07:50 |
İshak Paşa Sarayı’na yolculuk
Doğu Anadolu’nun doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görmek isteyenler, rotasını Van ve Ağrı’ya çevirebilir. Jolly’nin Van Gölü Havzası ve İshak Paşa Sarayı Turu ile çıkacağınız yolculukta ilk durağınız Akdamar Adası ve Kilisesi olacak.
Tekne yolculuğuyla Van Kalesi, surlar, Süleyman Han Cami, Urartu krallarının kaya mezarları ve kale kapıları da ziyaret edilebilecek. Buradan Ağrıya geçilerek 5137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın muhteşem manzarası görülebilecek.
Yapıldığı günden bu yana Doğu Anadolu’nun sembol yapısı haline gelen, Türk mimari tarihinin en önemli eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı ise muhteşem manzarasıyla ilgi çekiyor. Birçok ilden katılıma açık olan 3 gece konaklamalı ve uçaklı turun ücreti 1.579 TL.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.