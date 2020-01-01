İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 9'a kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.