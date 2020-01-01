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01.01.2020 - 09:48 | | DHA

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 9'a kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

İstanbulda 2020nin ilk günü yollar boş kaldı

 

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