11.11.2019 - 00:37 |
İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi
Birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren İstanbul'da yarın iş başı yapacak milyonlarca vatandaşımız 11 Kasım Pazartesi günü için araştırmalar yapıyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
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