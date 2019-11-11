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11.11.2019 - 00:37 |

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

Birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren İstanbul'da yarın iş başı yapacak milyonlarca vatandaşımız 11 Kasım Pazartesi günü için araştırmalar yapıyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul tahminleri...

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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