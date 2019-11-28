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28.11.2019 - 23:03 |

İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Kasım Cuma namazı vakitleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde o haftanın hutbesi İmam tarafından cemaate okunacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Cuma Namazı bugün hangi saatlerde okunacak?

İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Kasım Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için kısa bir süre kaldı. Milyonlarca müslüman Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazını bugün kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının kılınacağı saatler belirlendi. Peki 29 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 12:57

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:     12:42

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ    :      13:04

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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