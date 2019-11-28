İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Kasım Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için kısa bir süre kaldı. Milyonlarca müslüman Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazını bugün kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının kılınacağı saatler belirlendi. Peki 29 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak?



İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 12:57

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:42

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ : 13:04

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