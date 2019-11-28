28.11.2019 - 23:03 |
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Kasım Cuma namazı vakitleri
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde o haftanın hutbesi İmam tarafından cemaate okunacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Cuma Namazı bugün hangi saatlerde okunacak?
Cuma namazı için kısa bir süre kaldı. Milyonlarca müslüman Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazını bugün kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının kılınacağı saatler belirlendi. Peki 29 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 12:57
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:42
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ : 13:04
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.