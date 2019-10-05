İstanbul'da dehşet anları! Arkadaşının boğazını kesti

Olay, saat 22.30 civarı Beyoğlu Karaköy’de bulunan vapur iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi iskeleye gelerek oturmaya başladı. Bir süre burada alkol alan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi elinde bulunan şişeyi kırarak tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını yaralayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından boğazı kesilen kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yeri çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.