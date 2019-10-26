İstanbul’da eczanelerde grip aşısı tükendi

İstanbul’da 3 ilçede 6 eczaneye grip aşısını sorduk ama hiçbir eczanede aşı bulamadık. Sancaktepe Egeboyu Eczanesi’nde aşının geldiği gün bittiğini öğrendik. Sancaktepe’deki ikinci adresimiz Şehir Eczanesinin sahibi Eczacı Ahmet Mazhar Yılmaz da, ellerinde hiç aşı kalmadığını belirterek, “Hastalar ne zaman geleceğini takip ediyorlar” dedi. Çekmeköy ve Ümraniye’de aynı durumla karşılaştık.

Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk’e göre aşı için geç kalındı: “Önerdiğimiz tarih ekim ayının ikinci haftasından kasım ayının ikinci haftasına kadar yaptırmalarıydı.” Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan ise “Korkulacak bir durum yok. Aşıların bu şekilde gelmesinin nedeni de geçtiğimiz yıllardaki grip aktivitesi baz alınarak böyle ayarlanmış. Grip aşısı her zaman yapılabilir” dedi. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Zozan Padel, “Dünya Sağlık Örgütü bu yılki grip aşısı suşlarını normalden 1 ay daha geç belirledi. SGK geçen yıl 3’lü formunu ödüyordu. Bu yıl 4’lü formu SGK ödeme kararı almadan ithalatçı firma getirip getirmeme konusunda çekince yaşadı. SGK aşıyı ödeme kapsamına alınca ekim ayının ikinci haftası firma 1 parti aşı getirdi” dedi.

Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her sene eylül ayında kullanıma sunulan grip aşısı, bu sene 10 Ekim’den itibaren tedarik edilmeye başlandı. Grip aşısı, kasım ayı başlangıcı itibarıyla yıl sonuna kadar partiler halinde tedarik edilmeye devam edilecek. Mevsimlerde yaşanan kayma, grip sezonunu etkilemiştir”