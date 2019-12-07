MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Araç hurda yığınına döndü
ABONE OL
07.12.2019 - 05:04 | | İHA

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Araç hurda yığınına döndü

Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde önce trafik ışığına ardından bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobil içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobilin her bir parçası ise yola savruldu.

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Araç hurda yığınına döndü

Kaza 03.15 sıralarında Şişli İlçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli istikametinden Okmeydanı’na doğru seyir halinde olan 34 JOZ 78 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hız yapmasından dolayı önce trafik ışığı direğine ardından bariyerlere çarparak durabildi.

İstanbulda gece yarısı feci kaza Araç hurda yığınına döndü

Bariyerlere çarpmasından dolayı hurda yığınına dönen otomobilin parçaları yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişide araç içinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar alan ekipler, olay yerine gelerek otomobil içinde sıkışan iki kişiyi çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilden akabilecek herhangi bir benzin, gaz gibi tehlikeli durumlara karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Hurda yığınına dönen otomobil daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır, diğerinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbulda gece yarısı feci kaza Araç hurda yığınına döndü

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Sıradaki Haber